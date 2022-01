Rootslane sai Dakaris esimese võidu, Loeb vähendas taas vahet

2016. aasta rallikrossi maailmameister edestas katse finišis mullust võitjat Stephane Peterhanselit 49 sekundiga, Loeb kaotas kolmandana 3.08 ja Carlos Sainz neljandana 3.20.

Üldliider Al-Attiyah sai katse arvestuses 11. koha, kui kaotas Ekströmile 10.09. See tähendab, et kokkuvõttes kaotab Prantsusmaa rallilegend Toyota sõitjale nüüd 37 minutit ja 58 sekundit. Dakari ralli lõpuni on jäänud neli katset.

"Proovisime kohe katse algusest saadik, aga meil purunes rehv," sõnas Loeb. "Vahetasime kiirelt ratta ära, aga hiljem avastasime, et see oli meie ainus varuratas ja nii võtsime katse lõpuosa ettevaatlikumalt."

Mootorrataste arvestuses võitis kaheksanda etapi britt Sam Sunderland (GasGas), kes taastas nõnda oma esikoha üldarvestuses. Austerlane Matthias Walkner (Red Bull) kaotab talle teisena 3.45.