M-Spordi tiimijuht: Ogier on kõigi aegade parim rallisõitja

M-Spordi rallimeeskonna tiimijuht Richard Millener usub, et kõigi aegade parim rallisõitja on sel aastal kaheksanda MM-tiitli võitnud Sebastien Ogier.

Sebastien Ogier võitis autoralli MM-sarjas üheksa aasta jooksul kaheksa MM-tiitlit. Ogier'st on rohkem MM-tiitleid võitnud ainult Sebastien Loeb, kes tuli üheksal korral maailmameistriks. Vaatamata sellele usub Richard Millener, et Sebastien Ogier on kõigi aegade parim rallisõitja.

"Kui vaadata tervikpilti, siis minu arvates on Ogier kõigi aegade parim rallisõitja. Ta pidi oma tiitlite eest tõsiselt võitlema, need olid ikkagi väga raskelt teenitud MM-tiitlid," rääkis Millener ralliportaalile DirtFish.

2021. aasta hooaja eel teatas Ogier, et selleaastane hooaeg jääb talle viimaseks, kuid prantslane kavatseb tulevikus üksikutel rallidel siiski osaleda. Milleneri sõnul muutub autoralli MM-sari Ogier'i puudumisel põnevamaks, sest rallisarjas on mitmeid andekaid sõitjaid, kes suudavad MM-tiitli eest võistelda.

"Sebastien on oma otsuse teinud, ta tahab ainult üksikutel rallidel osaleda. Oleks tore teda igal rallil näha, kuid vaatamata tema puudumisele on konkurents MM-tiitlile väga tugev," ütles Millener.

Autoralli MM-sarja uus hooaeg algab 20. jaanuaril Monte Carlo ralliga.