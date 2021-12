Tänak hübriidautost: lühikese ajaga on tehtud suurepärast tööd

Ott Tänak ja Hyundai rallimeeskond testisid sel nädalal Prantsusmaal uut hübriidmootoriga autot ning endine maailmameister on uue autoga rahul.

"Meie meeskond on selle autoga teinud väga korralikku tööd," ütles Tänak WRC kodulehele. "Autol on uus ja tugev šassii ja üldiselt oleme teinud suure sammu edasi," lisas Tänak.

"Muidugi tahaksin ma enne hooaega võimalikult palju kilomeetreid koguda, aga senise põhjal saan öelda, et meie meeskonna disainerid ja insenerid on lühikese ajaga teinud suurepärast tööd. Teame, et tööd on vaja veel teha, aga auto tundub paljulubav," rääkis Tänak.

Lisaks Tänakule testisid autot ka Thierry Neuville ja Oliver Solberg. Meeskonnal on jaanuaris kavas veel üks hooajaeelne testimine. WRC sarja uus hooaeg algab 20. jaanuaril Monte Carlo ralliga.