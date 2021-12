Neuville usub, et tänu kogemustele saavad nad Tänakuga Toyotale vastu

Hyundai rallisõitja Thierry Neuville ütles ralliportaalile Dirtfish, et tema jaoks on Hyundai autoralli MM-sarja koosseis täpselt sama tugev kui tiitlikaitsja Toyota oma.

Dirtfishi ajakirjanik David Evans kirjutab, et kahe meeskonna vaheline kaalukauss langeb tema arvates isegi Hyundai poole. Neuville'il ja Ott Tänakul on kahe peale kokku 29 võitu ja üks maailmameistritiitel. Toyota sõitjatel Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä on kogunud seitse võitu, kuid mitte ühtegi meistritiitlit.

Hyundai edestab konkurente ka kogemuste poolest: Tänak ja Neuville on startinud 252 etapil, mis on 108 etappi rohkem kui Evansil ja Rovanperäl.

"Toyotal on väga tugev koosseis, me kõik teame seda," ütles Neuville.

"Kui aus olla, siis ma ei ütleks, et meie koosseis pole piisavalt tugev, et nendega võistelda. Järgmisel aastal näeme hoopis teistsugust hooaega: ma arvan, et keegi tegelikult ei tea, millises vormis me oleme ja arvan, et peame toime tulema paljude üllatustega."

"Kogemused on väga olulised ja ma arvan, et see on kindel, et just need otsustavad, kes meistritiitli võidab," lisas Neuville.

WRC sarja uus hooaeg algab 20. jaanuaril Monte Carlo ralliga.