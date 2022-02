Hamilton: olen tagasi!

Hamilton kaotas dramaatilisel moel eelmise hooaja saatuse otsustanud etapi ning ühtlasi meistritiitli, kui esimest korda krooniti maailmameistriks Red Bulli hollandlane Max Verstappen.

Britt andis kohe pärast Abu Dhabi GP lõppu lühiintervjuu ja löödi paar päeva hiljem rüütliks, kuid kadus seejärel avalikkuse eest ning ei teinud ligi kahe kuu jooksul sotsiaalmeediasse ühtegi postitust. Mercedese võistkonna pealik Toto Wolff rääkis pärast vastuolulise lõpplahenduse saanud hooaega, et Hamilton on spordis pettunud ning lootis siis, et britt otsustab ikkagi karjääri jätkata.

Laupäeval postitas Hamilton Twitterisse ja Instagrami heatujulise foto endast Suure kanjoni rahvuspargis pildiallkirjaga: "olen olnud eemal. Nüüd olen tagasi!"

Jaanuari alguses 37-aastaseks saanud Hamiltoni leping Mercedesega kestab 2023. aasta lõpuni.