Tänak Andrea Adamost: ta võttis meie pinged enda kanda

Teisipäeval teatas Hyundai, et rallivõistkonna juht Andrea Adamo lahkub isiklikel põhjustel ametist. Ott Tänaku sõnul jääb ta Adamoga alati sõpradeks ja lisas, et itaallane seisis oma sõitjate eest.

"Andrea on alati muljetavaldavalt hästi oma tööd teinud. Ta võttis meie pinged enda kanda ja suutis avalikkusele näidata, et meil on kõik kontrolli all. Ta tegi suurepärast tööd isegi siis, kui ta sai selle eest palju s***a," ütles Tänak.

"Andreal oli palju iseloomu. Võimalik, et isegi rohkem kui itaallastel tavaliselt on. Ta tõi endaga kaasa väga palju emotsiooni, jään temast puudust tundma," lisas Tänak.

"Andrea on minu sõber ja see ei muutu. Räägin temaga jätkuvalt igapäevaselt nagu midagi poleks muutunud. Sõprusside meil ei kao ning pole mingit kahtlust, et ükskõik mida ta järgmisena teeb, ta annab endast 110%," rääkis Tänak.

Hyundai rallivõistkonna juhi kohuseid täidab ajutiselt Hyundai mootorspordiosakonna president Scott Noh.