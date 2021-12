Hyundai teatas tiimipealiku Andrea Adamo lahkumisest

Hyundai Motorspordi president Scott Noh võtab Adamo ülesanded lühiajaliselt enne 2022. aasta WRC-hooaega üle.

Adamo liitus Hyundaiga 2015. aasta detsembris. WRC-s võideti Adamo juhtimisel kaks võistkondlikku tiitlit: aastatel 2019 ja 2020.

Hyundai ütleb oma pressiteates, et Adamo lahkumine ei mõjuta Hyundai Motorspordi ettevalmistusi 2022. aasta hooajaks.

"Pärast kuut aastat Hyundais leppisime kokku, et astun meeskonnajuhi kohalt tagasi. Mul on aeg mõelda on karjääri halastamatule ja edukale perioodile, mis on täis ilusaid hetki, õnnelikke mälestusi ja tiitleid. Olen uhke selle üle, mida oleme saavutanud. Soovin organisatsioonile edaspidiseks edu," ütles Adamo pressiteates.

"Soovin tänada Andread tema märkimisväärse panuse eest kuue aasta jooksul, mille tulemusena oleme saavutanud olulised tiitlid WRC-s ja WTCR-is. Soovin talle siiralt edaspidiseks kõike head. Meie tegevus jätkub uue hooaja eel plaanipäraselt ning algab järgmisel kuul Monte-Carlo ralliga," sõnas Hyundai president Noh.