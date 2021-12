Tänak: Adamo hoolitses meie kui oma laste eest

Meeskonna sõitjal Ott Tänakul jagus endisele bossile häid sõnu. "Andrea on suure südamega mees. Ta andis endast Hyundai heaks kõik, aga hoolitses meie eest nagu oma laste eest," sõnas Tänak ühismeedias.

"Ta pani kokku imelise võistkonna ja meie töö on nüüd järgmisel aastal tiitel tagasi tuua! Ma olen alatiseks tänulik, et mul on nii suurepärane sõber!"

Adamot tänas tehtud töö eest samuti Hyundais kihutav Dani Sordo. "Aitäh toetuse ja usalduse eest, boss!" kirjutas hispaanlane. "Et tõukasid mind endast parimat andma. Kõike paremaks uueks etapiks. Suured kallistused, sõber!"

Adamo liitus Hyundaiga 2015. aasta detsembris. WRC-s võideti Adamo juhtimisel kaks võistkondlikku tiitlit: aastatel 2019 ja 2020.

Lühiajaliselt asub Adamo ülesandeid täitma Hyundai mootorispordi osakonna president Scott Noh.