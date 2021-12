Venemaa esindus tagas koha Davise karikafinaalis

Andrei Rubljov võitis esimeses üksikmängus Dominik Köpferit 6:4, 6:0 ja Daniil Medvedev sai teises kohtumises jagu Jan-Lennard Struffist 6:4, 6:4. Paarismängu tarvis ei läinud.

Finaalis kohtub Venemaa tenniseliidu koondis Horvaatiaga, kes oli reedeses vastasseisus üle Serbiast mängudega kaks-üks.

Nii Venemaal kui ka Horvaatial on kaks Davise karikavõitu. Venemaa on võitnud turniiri 2002. ja 2006. aastal, Horvaatiat saatis edu 2005. ja 2018. aastal.

Finaal peetakse Madridis pühapäeval.