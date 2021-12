HC Tallinn ja Põlva Serviti valmistuvad eurosarja mängudeks

HC Tallinn peab mõlemad EHF European Cupi kolmanda eelringi kohtumised pealinnas ning Põlva Serviti võõrustab pühapäeval Venemaa klubi Saratovi SGAU, kellele avamängus kaotati ühe väravaga.

"Väravapostide vahel on kõik korras ja julgen öelda, et meeskondlik kaitse on paranenud. Rünnak on veidi kõikuvam ning seal tahaks rohkem näha liidrite esilekerkimist ja vastutuse võtmist. Kerge ülesanne meid pühapäeval muidugi ei oota – üheväravaline kaotus piisavalt suureks võiduks mängida," rääkis Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Saratov on mullusega võrreldes tehnilisemalt ja ladusamalt tegutsemas. Tagaliin on neil väga ohtlik mängujuht Sergei Bolotini ja vasaksisemise Artjom Ponomarjovi näol ning keskkaitsesse toodud kahemeetrine Ivan Nekrassov on kõva täiendus," analüüsis Musting.

HC Tallinna vastaseks on hetkel Rootsi meistriliigas viiendat kohta hoidev Alingsas HK.

"Vastane on kahtlemata väga tugev. Alingsas mängib sarnases stiilis, mille suunas meiegi üritame liikuda. Rootslased mängivad meeskondlikult, neil on väga head ääred ja tugevad viskajad," ütles HC Tallinna peatreener Bo Östergaard.

"Arvestades, et meil pole üheski kohtumises olnud täiskoosseisu, siis olen mängijate üle uhke. Peame pidevalt otsima uusi lahendusi, kui mõni pallur kas vigastuse tõttu või muul põhjusel rivist langeb. Aga platsil võideldakse ja sunnitakse end paremini mängima," lisas Östergaard.

"Nädalavahetus ei tule lihtne, sest kolm ukrainlast jäävad eemale. Täiskoosseisus arvaksin meil olevat päris hea šanss, nüüd peame tegema maksimumsoorituse. Aga seda me üritama lähme ja kas realistlikult või mitte, seame eesmärgiks edasipääsu," kinnitas Östergaard.

Eesti klubide euromängud sel nädalavahetusel:

4.12. kell 14.00 Alingsas HK – HC Tallinn (Sõle spordihoones)

5.12. kell 14.00 HC Tallinn – Alingsas HK (Kalevi spordihallis)

5.12. kell 17.00 Põlva Serviti – Saratovi SGAU (Mesikäpa hallis, avamäng 24:25)