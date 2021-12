Serviti teenis Kehra üle kindla võidu

Taasiseseisvunud Eesti 29 meistrikullast kahe peale 26 võitnud meeskonnad olid kolmapäevaks rivvi saanud mitmed vahepeal pisihädadega eemal olnud mängijad. Eelmise nädalaga võrreldes said täiendust just mängujuhiosakonnad, sest Servitil oli tagasi Raiko Rudissaar ja Kehral Sergio-Silver Kreegimaa.

Esimeste minutite märksõnad oli põlvalaste agressiivne kaitse ja Eston Varusk, kes tõrjus neli viset järjest. Tõnis Kase tabas kahel puhul ja Mathias Rebane korra ning Kehra peatreener Mart Raudsepp võttis juba viiendal minutil aja maha.

David Mamporia pühkis Kehra tabloopoolelt nulli ja Tanel Vilks vähendas kaotusseisu minimaalseks, ent kehralased tegid lubamatult palju söödupraaki. Hoides vastaseid seitse minutit väravata, hakkas kodumeeskond eest libisema – Anatoli Tšezlov tegi 15. minutil seisuks 8:2.

Korraks tundus, et Kehra hakkas põlvalaste kiireid rünnakuliikumisi paremini läbi hammustama. Mamporia viskest tuli 20. minutil seisuks 11:5, kuid miski ei ennustanud, et see jääb poolaja viimaseks tabamuseks.

Raudsepp proovis väravavaht Mikola Naumi asendamist seitsmenda väljakumängijaga, kuid võõrustajad saatsid neljal korral palli tühja puuri. Poolajapausile läks Serviti 20:5 eduseisus.

Teise poolaja alguses lõpetas Kehra pika väravatepõua Sergio-Silver Kreegimaa ja teise poolaja esimese seitsme minutiga viskas Kehra sama palju väravaid kui esimesel poolajal kokku.

Vaatamata paremale mängupildile ei suutnud Kehra teisel poolajal kaotusseisu eriti vähendada ning Serviti teenis kindla 33:19 võidu.

Mathias Rebane viskas Serviti kasuks üheksa ja Tõnis Kase viis väravat. Kaotajate poolel tabasid Kreegimaa, Mamporia ja Maksim Tanner McCauley neli korda.