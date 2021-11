Carlsen ja Nepomnjaštši alustavad Dubais heitlust MM-tiitlile

Turniiri käigus 31. sünnipäeva tähistav norralane ja temast pool aastat vanem venelane on klassikalise ajavõtusüsteemi raames varem kohtunud 13 korral, Nepomnjaštši on võidutsenud neljal ja Carlsen ühel korral. Tiitlimatšis selgub võitja hilisemalt 15. detsembriks 14 partiiga.

Aprillis Jekaterinburgis lõppenud kandidaatide turniiri võitnud Nepomnjaštši on tiitlimatši eel teinud koostööd näiteks Vladimir Potkini ja Sergei Karjakiniga. "Olen koos nendega valmistanud end ette nii füüsiliselt kui vaimselt. Olen veidi närvis, nii on alati enne suuri turniire, kuid see [MM-tiitlimatš] ei muuda mind eriliselt ärevaks," rääkis venelane kolmapäevasel pressikonverentsil.

"Ennustan, et võidab inimene, kes teenib järgmistel nädalatel kõige rohkem punkte," sõnas Carlsen irooniliselt. "Loodan, et see olen mina. Kui võidan, siis tõenäoliselt seepärast, et tegin pinge all häid käike ja otsuseid."

Carlsen on MM-tiitlimatši võitnud viimased neli korda, 2013. ja 2014. aastal alistas ta Viswanathan Anandi, 2016. aastal Karjakini ja kolm aastat tagasi Fabiano Caruana.