Male MM-tiitlimatš - kas Carlsen kaitseb taas tiitlit?

Male MM-tiitlimatš pidanuks aset leidma juba eelmisel aastal, kuid koroonapandeemia lükkas sündmuse edasi.

Valitsev maailmameister Magnus Carlsen ning väljakutsuja, venelane Jan Nepomnjaštši, on sisuliselt eakaaslased. Teineteisega puutusid nad malelaua taga kokku juba lapseeas. Carlseni tee absoluutsesse tippu kujunes kiiremaks. 30-aastane norralane on tiitlit enda käes hoidnud 2013. aastast.

Carlsen tõdeb, et tiitlimatšide mängimise varasem kogemus on muutnud kogu protsessi tema jaoks lihtsamaks.

"Lõppude lõpuks taandub kõik sellele, mida sa malelaua taga teed. Ma arvan, et ka Janil on nüüdseks olemas kogemus MM-kandidaatide turniirilt – tänu oma intensiivsusele on see parim ettevalmistus, mida tiitlimatšiks on võimalik saada. Paljudel Jani meeskonda kuuluvatel inimestel on ka tiitlimatši kogemus," ütles Magnus Carlsen.

"Iga turniiri puhul kehtib see, et kuni esimese käiguni oled sa närvis ja erutunud. Aga kui asi jõuab päriselt malemänguni, on kõigega palju lihtsam toime tulla. Ma usun, et tiitlimatš ei tee mind eriliselt närviliseks," rääkis Jan Nepomnjaštši.

Eesti esimaletaja Kaido Külaotsa sõnul tõestab Nepomnjaštši meeskond, kui tõsiselt venelane tiitlimatši suhtub. "Ta ei ole koonderdanud ressurssidega. Julgen väita, et male MM-tiitel on ka tänasel päeval venelastele tähtis. Oleks suur pidupäev, kui ta tooks MM-tiitli tagasi Venemaale," ütles Külaots.

"Nepomnjaštši on sellise iseloomuga mängija, kes väga ei karda. Tihtilugu Carlseniga on see asi, et tema vastased kippusid partiisid kaotama enne, kui need partiid pihta hakkasid. Nepomnjaštšit võib-olla see sündroom nii väga ei kummita. Seega selle taha ei tohiks tema võimalused kinni jääda," lisas Külaots.

Tiitlimatši auhinnafond on kaks miljonit eurot, millest võitja saab 60% ja kaotaja 40%. Maailmameister on selge hiljemalt 16. detsembril.