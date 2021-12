Külaots: võib-olla Nepomnjaštši ootab, et Carlsen astub üle lubatud riski piiri

Male MM-matšil Dubais on tiitlikaitsja Magnus Carlsen ja väljakutsuja Jan Nepomnjaštši senised viis partiid viigistanud.

Viimati mängitud viiendas partiis leppisid Carlsen ja Nepomnjaštši viiki 43. käigul, kokku mängitakse normaalajakontrolliga 14 partiid, mis on kahe võrra enam kui viimastes tiitlimatšides. Puhkepäevi on matši jooksul viis. Kui tavapartiid võitjat ei selgita, jätkatakse kiir- ja seejärel välkmalega.

"Nepomnjaštšil ma ei soovitaks taha jääda ja ilmselt on ta seda ka silmas pidanud. Tema senine mäng on olnud hästi kindel, ülearuseid riske vältiv. Võib-olla ta ka ootab seda, et Carlsen mingil hetkel astub üle lubatud riski piiri ja läheb liiga kaugele," arutles rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots.

Carlsen mängib oma viiendat tiitlimatši, neist kaks viimast on ta võitnud just kiirpartiidega. Seega võiks norralasele olla kasulik ka seekord matš sinna tüürida.

"Carlseni eelmistes MM-matšides 2016 ja 2018, kui ta mängis vastavalt Sergei Karjakini ja Fabiano Caruana vastu, oli tegelikult näha, et Carlsen meelega tüüris klassikalise osa kiirmale peale. Ta sai väga hästi aru sellest, et kui ajakontroll läheb lühemaks, tema eduvõimalused kasvavad. Kõik on läbi mõeldud," hindas Külaots.