Jefimova hõbemedalist: ikka veel üritan seda endasse võtta

"Medalivõit on minu jaoks siiamaani üllatav. Olen täiskasvanute Euroopa meistrivõistluste hõbemedalist, mis oli minu jaoks päris suur šokk. Ikka veel üritan seda endasse võtta," ütles Eestile hõbemedali võitnud Eneli Jefimova.

"Need esimesed emotsioonid, kui ma aega ja kohta nägin, oli see, mis kõige eredamalt [EM-ist - toim.] meelde jäi. Olin väga õnnelik ja hakkasin õnnest nutma. Tavaliselt seda ei juhtu, aga see hetk lasin emotsioonidel üle võtta," rääkis Jefimova finaaljärgsest tundest.

"Arvan, et Kaasani EM on sellest hooajast minu kõige eredam mälestus. See oli kõige šokeerivam, aga ka kõige parem mälestus ja parim tulemus, mida olen karjääri jooksul saavutanud," lisas Jefimova.

Jefimova tõdes, et medalivõidule järgneval päeval oli raske võistelda 200 meetri rinnuliujumises. "200 meetri ujumises ei tulnud kõik välja nii nagu lootsin. Ei tulnud head isiklikku tulemust ega poolfinaali kohta. Arvan, et natukene raskem oli pärast medalivõitu võistelda. Medalivõit mõjutas 200 meetri rinnuliujumist, kuid 50 meetri rinnuliujumiseks rahunesin maha."

Naiste 50 meetri rinnuliujumise poolfinaalis sai Eneli Jefimova kirja aja 30,10 ja lõpetas oma ujumise neljandana. Kahe poolfinaali kokkuvõttes tähendas see aga üheksandat aega ja eestlanna jäi esimesena finaali ukse taha. Edasipääsust jäi vajaka vaid kolm sajandikku.

"Alguses olin väga kurb, sest nägin, et ainult kolm sajandikku jäi finaalkohast puudu. Kui pärast finaali aegasid nägin, siis ei olnud enam nii kurb. Mõistsin, et ei ujunud poolfinaalis kehva aega," ütles Jefimova.

Viie nädala pärast võistleb Eneli Jefimova ujumise maailmameistrivõistlustel. MM-iks loodab Jefimova veel paremasse vormi saada. "Hakkan rohkem trenni tegema ja mind ootavad sel nädalal ees Eesti meistrivõistlused. Seal üritan 200 meetrit paremini ujuda kui EM-il," lisas Jefimova.