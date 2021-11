Jefimova: väike närv on juba maas

Sel aastal juba palju suurvõistluste kogemusi saanud Eneli Jefimova läks tänast finaali ujuma näiliselt väga julgelt ja enesekindlalt. Hea stardi ja kiire alguse järel jõudis ta 50 meetri pöördesse liidrina. Vaheaeg poolel distantsil oli rekordigraafikuga võrreldes täpselt poole sekundi võrra parem.

Ka teise 50 pidas Jefimova väga hästi vastu ning lõpetas kindlalt esikolmikus. Mööda läks vaid tiitlikaitsja Martina Carraro ning järele jõudis Jevgenia Tšikunova. Kõik medalivõitjad ujusid isikliku rekordi. Uus Eesti rekord ning Euroopa meistrivõistluste hõbemedali tulemus on 1.04,25. Euroopa meistriks tulnud itaallanna puudutas finišiseina 24 sajandikku varem.

"Ujumisega olen väga rahul. Tuli 0,7 sekundiga uus isiklik rekord, mis on väga lahe ja suur saavutus. Lähen väga heade emotsioonidega homsesse 200 meetri rinnuliujumisse. Väike närv on juba maas, kuna 100 meetri rinnuliujumine oli kohe ära ja see on minu põhiala. 200 meetrit on minu kõrvalala, aga muidugi annan ka seal endast parima," rääkis Eneli Jefimova.

Eneli Jefimova tõi Eesti ujumisele Euroopa meistrivõistluste medali 9-aastase vahe järel. Läbi aegade on Eesti ujujad lühikeses basseinis võitnud 13 medalit.

Daniel Zaitsev kordas kroolisprindi Eesti rekordit lausa kaks korda, läbides nii hommikul kui ka õhtuses poolfinaalis 50 meetri vabaltujumise 21,39 sekundiga. Oma poolfinaalis oli Zaitsev kuues ja kokkuvõttes sai kümnenda koha. Finaalipääsust jäi lahutama kõigest kuus sajandikku.