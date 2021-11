Aljand Jefimova medalist: oleme seda kaua oodanud

Endise tippujuja Martti Aljandi sõnul võivad Eesti spordisõbrad EM-iga rahule jääda. "Võimas: meil oli hunnikuga poolfinaale, kolm finaalikohta ja kirsiks tordil Eneli medal. Oleme seda kaua oodanud, oleme uhked," kinnitas Aljand ERR-i spordiuudiste stuudios.

Martti Aljand ja tema õde Triin on mitmekordsed tiitlivõistluste medalistid, kuigi nende triumfid jäävad juba kümne aasta tagusesse aega. "Eks ta nii veidi ole, et Eesti on väike riik ja talente iga aasta ei sünni. Nüüd on meil neid mitu tükki ja arvan, et siit on ainult rohkem oodata," arvas Aljand.

Kas 14-aastaselt EM-hõbeda võitnud Jefimovale sobib paremini lühike või pikk bassein? "Ma ei ütlekski, et tal on üks parem kui teine. Ta tõestas end juba olümpial poolfinaalis ujudes ja nüüd lühirajal medal. Meil ujumises on tähtsad kõik medalid ja kõik basseinid. Pool hooaega toimub lühikeses, pool pikas ja ta on võimeline mõlemat hästi tegema," kinnitas endine tippujuja.

"Traditsiooniliselt on ujumissporti hinnatud rohkem olümpiapõhiselt, OM toimub 50 m basseinis. Viimastel aastatel on olukord aga muutumas, areenile on kerkinud ujumisliiga ISL, kus võisteldakse ainult lühikeses basseinis. Sellega on pilt võrdsustunud, tippujujad peavad praegu olema head nii lühikeses kui pikas basseinis," tõdes Aljand.