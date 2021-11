Jefimova: ma ei suuda tundeid kirjeldada

Jefimova võitis hõbemedali ajaga 1.04,25 ning püstitas ka uue Eesti rekordi. Varasem rekord kuulus samuti Jefimovale ajaga 1.04,95.

""Ma ei suuda tundeid kirjeldada. Nutsin, kui veest välja tulin, aga suurest rõõmust, pisarad voolasid," kommenteeris Jefimova Delfi Sport vahendusel.

"Mind ei üllatunud aeg – seitse kümnendikku isiklikust ja Eesti rekordist parem, sest uskusin, et olen selleks võimeline – pigem see, et suutsin medali võita, hõbeda," tõdes Jefimova.

"Finaali eel hoidsin end vaos ega mõelnud medalile. Püsisin rahulik, aga lootsin ikka. Lahe! Võitsin medali! Ma ei nuta taga kulda, vaid olen rahul sellega, mis sain. Aga kulda tahaks tulevikus kindlasti. Hõbe motiveerib mind meeletult. Tahaksin kohe hakata rohkem trenni tegema ja järgmisele tasemele tõusta," lisas Jefimova.