Zverev tegi Pariisi turniiril hea alguse

Avaringis vaba olnud Zverev alistas teises ringis serblase Dusan Lajovici 6:3, 7:6 (5).

Zverevil on käsil karjääri üks parimaid hooaegu. Ta on võitnud viimasest 28 matšist 26. Sakslase järgmine mäng on endise maailma kolmanda reketi Grigori Dimitroviga (ATP 30.).

Tiitlikaitsja Daniil Medvedev (ATP 2.) võitis 7:5, 6:4 valgevenelast Ilja Ivaškat (ATP 46.). Järgmisena läheb Medvedev vastamisi ameeriklase Sebastian Kordaga (ATP 39.), kes alistas kolmapäeval 6:2, 6:4 Marin Cilici (ATP 28.).

Kuna maailma esireket Novak Djokovic on Pariisis juba kolmandas ringis, peab Medvedev vähemalt poolfinaali jõudma, et aastalõpu edetabeli esikoha eest võidelda.

Gael Monfils (ATP 22.) võitis tasavägises mängus Adrian Mannarino (ATP 59.) 2:6, 7:6 (4), 6:2.