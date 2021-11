Billie Jean King Cupil selgusid esimesed poolfinalistid

Prahas toimuval Billie Jean King Cupil (varasema nimega Fed Cup) jõudis esimesena nelja parema sekka Venemaa, alistades A-alagrupi viimases matšis mängudega 2:1 Prantsusmaa.

Tiitlikaitsja alustas matši võiduga, kui Clara Burel (WTA 77.) sai 3:6, 6:4, 6:3 jagu Jekaterina Aleksandrovast (WTA 32.), kuid Anastassia Pavljutšenkova (WTA 12.) viigistas seisu, alistades 5:7, 6:4, 6:2 Alize Cornet (WTA 59.).

Otsustavas paarismängus olid Veronika Kudermetova ja Ljudmilla Samsonova kindlalt 6:2, 6:1 üle Burelist ja Cornet'st.

Venemaa lõpetas alagrupi täisedu ehk kahe võiduga, kaotades kuuest mängust vaid ühe. Poolfinaalis minnakse vastamisi USA-ga, kes lõpetas tasavägises C-alagrupis esikohal.

USA sai alagrupi viimases matšis turniirile nime andnud kuulsa kaasmaalase Billie Jean Kingi silme ees 2:1 jagu Hispaaniast, võites mõlemad üksikmängud: Sloane Stephens alistas 6:4, 6:4 Nuria Parrizas Diaze ja Danielle Collins oli kindlalt 6:1, 6:0 üle Sara Sorribes Tormost. Paarismängus alistasid Aliona Bolsova ja Rebeka Masarova ameeriklannad Caroline Dolehide'i ja Coco Vandeweghe 6:3, 6:4.

Nii USA, Slovakkia kui Hispaania said alagrupis kirja ühe võidu ja ühe kaotuse, seejuurest kuuest mängust oli kõigil kolm võitu ja kolm kaotust. Parem settide suhe andis aga esikoha USA-le – ameeriklannad võitsid seitse ja kaotasid kuus setti, slovakitarid võitis kaheksa ja kaotasid samuti kaheksa setti ning hispaanlannad võitsid seitse ja kaotasid kaheksa setti.

Varem Fed Cupi nime kandnud naiskondade turniiri edukaim riik USA, kel on kokku 18 esikohta, võitis selle turniiri viimati 2017. aastal, venelannade viimane triumf oli 2008. aastal.

Alagrupifaasi viimastes matšides on neljapäeval vastamisi B-alagrupis Austraalia ja Valgevene ning D-alagrupis võõrustajamaa Tšehhi ja Šveits.

Austraalial on kirjas üks võit ja Valgevenel üks kaotus, alagrupi kolmandal riigil Belgial võit ja kaotus. Kui Austraalia Valgevene alistab, pääsevad nemad poolfinaali, kaotuse korral ükskõik millise skooriga neil edasipääsulootust pole. Valgevene pääseks kindlasti poolfinaali 3:0 võiduga või siis 2:1 võiduga tingimusel, et nad ei kaota rohkem kui kaks setti. Belgia ainus võimalus alagrupis esikoht võtta ja poolfinaali pääseda on siis, kui Valgevene alistab Austraalia 2:1, aga Austraalia võidab vähemalt kolm setti.

D-alagrupis on nii Tšehhil kui Šveitsil üks võit, mõlemad matšid kaotanud Saksamaal edasipääsulootusi ei ole. Seega see, kes viimases matšis peale jääb, tagab ka koha poolfinaalis.