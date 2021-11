Saksamaa ja Kanada minetasid Billie Jean King Cupil edasipääsulootuse

Surmagrupiks ristitud D-alagruppi kuuluv Saksamaal jäi ajaloolisel esimesel Billie Jean King Cupi (varasemalt Fed Cup) finaalturniiril võiduarve avamata – avapäeval jäädi mängudega 1:2 alla võõrustajale Tšehhile, teisel päeval aga kaotati kindlalt 0:3 Šveitsile.

Esmalt alistas Viktorija Golubic 6:4, 7:5 Andrea Petkovici, seejärel sai olümpiavõitja Belinda Bencic 5:7, 6:2, 6:2 jagu Angelique Kerberist ning paarismängus olid Golubic ja Jil Teichmann 6:1, 6:2 paremad Anna-Lena Friedsamist ja Nastasja Schunkist.

D-alagrupi viimases matšis lähevad vastamisi Tšehhi ja Šveits ning selle vastasseisu võitja tagab ka pääsu poolfinaali.

A-alagrupi avamatšis tiitlikaitsjat Prantsusmaad üllatanud Kanada jäi teisel päeval 0:3 alla Venemaale. Kuna venelannade vastu ühtegi mängu ei võidetud, pole Kanadal enam võimalik alagrupist edasi pääseda.

Darja Kasatkina alistas avamängus 6:3, 6:1 Carol Zhao, Anastassia Pavljutšenkova sai 6:4, 4:6, 6:2 jagu Rebecca Marinost ning paarismängus olid Veronika Kudermetova ja Ljudmilla Samsonova 6:3, 6:1 üle Gabriela Dabrowskist ja Marinost.

Alagrupi viimases matšis lähevad venelannad vastamisi Prantsusmaaga ning võidu korral tagatakse koht poolfinaalis. Venemaa on tänavu ka üks soosikutest, veel Fed Cupi nime all peetud turniiri võitsid nad neljal korral, viimati triumfeeriti 2008. aastal.

B-alagrupis muutis seisu põnevamaks Austraalia, saades 2:1 jagu Belgiast. Üksikmängudes oli Daria Gavrilova 6:4, 1:6, 6:4 parem Greet Minnenist ning Storm Sanders alistas 3:6, 7:6 (5), 6:0 Elise Mertensi. Seejuures on Sanders maailma edetabelis alles 131., Mertens aga 18. real. Gavrilova on kuulunud edetabelis 50 parema sekka, aga pikkade vigastuspauside tõttu on ta langenud 412. kohale, Minnen asub edetabelis 70. positsioonil.

Belgia sai ainsa võidu paarismängus, kus Mertens ja Minnen olid kindlalt 6:2, 6:4 parem Sandersist ja Ellen Perezist. Tänu sellele võidule säilis ka Belgia edasipääsulootus. Selle grupi viimases matšis lähevad vastamisi avapäeval 1:2 Belgiale kaotanud Valgevene ning Austraalia.

Õhtu viimases matšis üllatas Slovakkia C-alagrupis USA-d, võites mängudega 2:1. Viktoria Kuzmova alistas 6:4, 6:4 Shelby Rogersi ja viis Slovakkia juhtima, kuid Danielle Collins viigistas, olles 6:3, 6:2 parem Anna Karolina Schmiedlovast. Otsustavas paarismängus said Kuzmova ja Tereza Mihalikova tasavägises heitluses 6:2, 6:7 (5), 12:10 jagu Caroline Dolehide'ist ja Coco Vandeweghest.

Selle alagrupi viimases matšis kohtuvad USA ja Hispaania, kel on kirjas 2:1 võit Slovakkia üle.