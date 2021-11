Eneli Jefimova võitis EM-il hõbemedali

Eneli Jefimova võitis 100 meetri rinnuliujumise finaalis hõbemedali ajaga 1.04,25. Jefimova jagas hõbemedalit venelanna Jevgenia Tšikunovaga, kellega eestlanna jõudis samal ajal finišisse. Võistluse võitis itaallanna Martina Carraro ajaga 1.04,01.

50 meetri vahefinišis oli Jefimova esimene, ajaga 30,24, ent lõpus suutis Carraro napilt eestlannat edestada.

Daniel Zaitsev sai 50 meetri vabaltujumise poolfinaalis kuuenda koha, ajaga 21,39 ning jäi napilt finaalist välja. Poolfinaali võitis venelane Vladimir Morozov ajaga 20,98.

Enne finaali:

Naiste 100 meetri rinnuliujumise finaal algab kolmapäeval kell 17.40, kuus minutit hiljem alustab oma 50 meetri vabaltujumise poolfinaali Daniel Zaitsev.

Jefimova sai teisipäevases poolfinaalis ajaga 1.04,99 kolmanda koha, jäädes Eesti rekordile alla vaid nelja sajandikuga. Kahe poolfinaali peale kokku näitas eestlanna viiendat aega.

Jefimovast olid poolfinaalis kiiremad itaallannad Arianna Castiglioni (1.04,31) ja Martina Carraro (1.04,88) ning venelannad Jevgenija Tšikunova (1.04,53) ja Nika Godun (1.04,64).

Veel ujuvad kolmapäevases finaalis soomlanna Ida Hulkko (1.05,00), rootslanna Emelie Fast (1.05,11) ja leedulanna Kotryna Teterevkova (1.05,25).

Finaalis loodab Jefimova kiirem olla. "Arvan küll, et saab midagi välja pigistada, sest praegu ei olnud mul see ujumine jälle ideaalne," lausus ta pärast poolfinaali. "On natuke vigu ja loodan homme finaalis parandada. Loodan, et tuleb parem aeg kui praegu."

Lisaks hüppavad basseini Cevin Anders Siim ja Daniel Zaitsev (50 meetri vabaujumise eelujumistes), Maria Romanjuk (100 meetri kompleksujumise eelujumistes)