Hyundai võib järgmisel hooajal välja panna neli autot

Hyundai tiimipealiku Andrea Adamo sõnul plaanib meeskond järgmisel hooajal välja panna neli autot. Itaallase sõnul pannakse neli autot välja hooaja teises pooles, vahendab DirtFish.

Adamo arvates aitaks neljas auto meeskondliku MM-tiitli võita. "Hooaja esimeses pooles ma ei näe seda võimalust, et nelja autoga sõita. Hooaja teises pooles poleks see halb mõte. Peame meeles pidama, et testipäevade arv on endiselt piiratud. Seega, mida rohkem saame rallidel sõita, seda rohkem kogemusi ka saame," rääkis Adamo.

Ühtlasi lisas Adamo, et Hyundai kavatseb ka edaspidi osaleda väiksematel rallidel. Sel aastal sõitis Hyundai rallimeeskond Otepää talverallil ja Rally di Albal.

"Ma ei näe põhjust, miks mitte jätkata. Kõik tiimid otsivad võimalusi, kuidas autosid arendada ja testida. FIA ja rallisarja promootor ei saa eitada, et väiksematel rallidel osalemine aitab autoralli MM-sarja populaarsust kasvatada," sõnas Adamo.

Hyundai meeskonna põhisõitjad on järgmisel hooajal jätkuvalt Ott Tänak ja Thierry Neuville. Dani Sordo ja Oliver Solberg jagavad järgmisel hooajal Hyundai kolmandat autot.