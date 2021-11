Jefimova jõudis viienda ajaga EM-i finaali

Jefimova sai esimeses poolfinaalis ajaga 1.04,99 kolmanda koha, jäädes Eesti rekordile alla vaid nelja sajandikuga. Kahe poolfinaali peale kokku näitas eestlanna viiendat aega.

Jefimovast olid poolfinaalis kiiremad itaallannad Arianna Castiglioni (1.04,31) ja Martina Carraro (1.04,88) ning venelannad Jevgenija Tšikunova (1.04,53) ja Nika Godun (1.04,64).

Veel ujuvad kolmapäevases finaalis soomlanna Ida Hulkko (1.05,00), rootslanna Emelie Fast (1.05,11) ja leedulanna Kotryna Teterevkova (1.05,25).

Finaalis loodab Jefimova kiirem olla. "Arvan küll, et saab midagi välja pigistada, sest praegu ei olnud mul see ujumine jälle ideaalne," lausus ta pärast poolfinaali. "On natuke vigu ja loodan homme finaalis parandada. Loodan, et tuleb parem aeg kui praegu."

Daniel Zaitsev alustas 100 meetri liblika poolfinaali hästi, olles poolel maal oma vaheajaga neljas, aga lõpetas siiski seitsmendana ajaga 50,62 ehk oli võrreldes eelujumisega 12 sajandikku aeglasem. Armin Evert Lelle lõpetas kaheksandana ajaga 51,31.

Kahe ujumise kokkuvõttes oli Zaitsev 14. ja Lelle 16. Viimasena finaali jõudnud venelane Roman Ševljakov lõpetas ajaga 50,13. Kiireim oli norralane Tomoe Zenimoto Hvas (49,22).

Enne võistlusi:

Jefimova pääses naiste 100 meetri rinnuliujumises viienda ajaga poolfinaali.

Zaitsev püstitas meeste 100 meetri liblikujumise eeslujumises ajaga 50,50 Eesti rekordi ja pääses kaheksanda ajaga poolfinaali. Viimasena pääses poolfinaali ka Armin Evert Lelle (51,48).

100 m rinnuliujumise poolfinaalid algavad kell 18.02 ning 100 m liblikujumise omad kell 18.11.