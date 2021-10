Zaitsev: ei arvanud, et kaitsevägi nii hullult minu vormi muudab

23-aastase Daniel Zaitsevi nimel on praegu kolm Eesti rekordit nii lühikeses kui pikas basseinis. Kaks aastat tagasi jäi Zaitsevil 50 meetri liblikujumise distantsil puudu vaid üks sajandik EM-võistluste medalist. Häid tulemusi ootab Zaitsev ka seekord, ehkki tippvorm on planeeritud sügishooaja teise poolde.

"Kaitseväkke läksin juuli lõpus, sain kaitseväest sportima hakata täielikult septembri alguses. Aga praegu olen ikka ajateenija veel. Ei arvanud, et kaitsevägi nii hullult minu vormi muudab. Esimesed nädalad olid päris rasked, aga praegu olen ilusti rutiini saanud ja tunnen, et saan iga trenniga tugevamaks ja lootused ja eesmärgid on ikkagi laes," rääkis Zaitsev oma käimasolevast kaitseväe teenistusest.

"Kaasanis oleksin ma väga rahul finaaliga. Võib-olla just kõige maksimaalsemasse, paremasse vormi ma veel ei jõua Kaasanisse, aga meil on ees kindlasti veel mitu võistlust. Läheme peale EM-i Itaaliasse võistlema, siis võib-olla läheme Põhjamaadele ja siis kõige suurem eesmärk on MM Abu Dhabis," lisas Zaitsev

Lisaks kahele 50 meetri sprindile ujub Zaitsev Kaasanis 100 meetri vabaltujumises, 100 meetri liblikujumises ja 100 meetri seliliujumises.

"50-sed on pigem trumbialad, aga kindlasti tahaks, et need 100 meetrised distantsid muutuksid ka mu trumpaladeks. Näen väga palju vaeva trennides, et 100 meetrit tuleks sama hästi tipptasemel välja nagu 50 meetrit," rääkis Zaitsev.

Juba rohkem kui aasta on Zaitsevile ja teistele Garandi klubi tippujujatele juhtnööre jaganud teenekas treener Peterburist, Valeri Gabisonia, kelle õpilaste seas on ka tiitlivõistluste medalimehi. Zaitsevis näeb ta suurt potentsiaali.

"Kui ma aasta tagasi Danieli nägin, oli tal lihasmassi liiga palju. Ma olin ausalt öeldes väga üllatunud, et ta nägi välja isegi natuke atleetvõimleja moodi. Lihtsalt võimsus ja jõud seal alati abiks ei ole, tegelikult ei ole see kunagi abiks," rääkis Gabisonia.

"Oleme nüüd selle aasta jooksul tasapisi jõudnud tagasi ujuja olekusse. Ta on natuke kergem, kiirus pole kusagile kadunud, aga tal on vastupidavust pikematel distantsidel. Ma võin öelda, et kui võtta üksikud parameetrid - näiteks libisemine stardist, väljumised pöördest ja mõned kiiruslikud näitajad, siis minu arvates on ta maailma esikümnes just nende omaduste poolest," lisas Gabisonia.

Nii Zaitsev kui tema klubikaaslane Maria Romanjuk tunnistavad, et uue treeneriga kohanemine oli raske, kuid positiivseid tulemusi on juba näha. Kevadsuvine pika raja hooaeg oli isiklike rekordite poolest edukas, ehkki olümpiale pääseda ei õnnestunud.

"Ma tegin suure arenguhüppe. Mul tulemus ei arenenud umbes kolm aastat ja nüüd järsku suutsin tulemusi parandada. Seega ma arvan, et võin rahule jääda," rääkis Eesti koondislane Maria Romanjuk.

Aastatel 2014 kuni 2019 oli Romanjuk Eesti parim naisujujuja, kuid tänaseks on noor konkurent Eneli Jefimova temast mööda läinud ja kaugele ette rebinud. Pärast seda, kui rinnuliujumise rekordid läksid Jefimova kätte, hakkas Romanjuk püstitama Eesti rekordeid kompleksujumises.

"Rinnuliujumine on ikka minu põhiviis. Lihtsalt uue treeneriga otsustasime, et on vaja teisi alasid ka proovida," lisas Jefimova.

"Tema alade spekter on väga lai, aga tõsiselt keskenduti ainult rinnuliujumisele. Tal on kompleks väga hea, ta võib iga hetk krooli kiiresti ujuda. Võiks võrrelda nii, et inimesel on auto nelja rattaga, aga ta sõidab ainult ühel rattal," muljetas Gabisonia.

"Minu arvates ei pea täielikult rinnuliujumisele keskenduma. Tuleb natuke vaimu puhata ja tegeleda teiste ujumisviisidega, arendada kompleksi. Ja hiljem, kui vaim on taas värske, läheb ka rinnuliujumine paremaks," lisas Gabisonia.

Kuna erinevatel aladel on arenemisruumi veel palju, siis 25-aastaselt Romanjuk sportlaskarjääri lõpetamisele mõistagi ei mõtle.

"Kui ma kunagi mõtlesin, et ma kunagi peaks ujumist maha jätma, siis ma ei kujuta ette seda hetke. Seega ma naudin seda, mis ma teen. Ma olen nagu kala vees, et nagu minu kodu ongi ujula. Ja ikka mul see siht on kaks olümpiat, et üks on tehtud ja üks on veel," rääkis Romanjuk.