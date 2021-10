Rekordeid purustaval Jefimoval jätkub küllaga motivatsiooni

Euroopa meistrivõistluste finalist, olümpiamängude poolfinalist ning juunioride Euroopa meister Eneli Jefimova pärast edukat ja võistlusterohket suve pikalt ei puhanud.

"Ainult kaks nädalat olin kodus ja siis tulin tagasi Tallinnasse treenima. Aga motivatsioon on ikka laes, tahan väga palju ujuda ja trenni teha. Ma arvan, et kõik sujub praegu väga hästi," kinnitas Jefimova intervjuus ERR-ile.

"Me ikkagi augustis võtsime nii, et tal kaks nädalat oli täiesti vaba, ta oli rahulikult perega kodus," rääkis talendika ujuja treener Henry Hein. "Augustis, kui peale hakkasime, olid need treeningud ka pigem lihtsalt nii-öelda sõpradega koos ujumine. Me ei ole väga suurt tampi peale pannud. Me küll teadsime, et kõik olulised võistlused tulevad nüüd päris kiiresti selga, aga me ei ole otseselt selle tõttu kiirustama hakanud."

Hooaja esimesed stardid lühirajal tegi Jefimova oktoobri alguses MK-etapil Berliinis. Kuigi võistlema mindi ilma spetsiaalse ettevalmistuseta, saavutas Jefimova nii 100 kui 200 rinnulis teise koha ning viis Eesti rekordid uude sekundisse. 100 meetri aeg 1.04,95 on tulemus, mis eelmistel Euroopa lühiraja meistrivõistlustel kaks aastat tagasi olnuks väärt hõbemedalit.

"Kolmapäeval sõitsime Berliini, seal tegime ka trenni ja teisipäeval oli meil kaks trenni päevas, et valmistumist ei olnud üldse. Arvan, et selle tõttu võib tulemustega väga rahule jääda, sest me treenisime ka pikas basseinis, aga võistlus toimus lühikeses," rääkis Jefimova.

"Kuna me avastasime, et enne EM-i ei ole meil ühtegi lühiraja võistlust, kus ta saaks rinnuleid ujuda, otsustasime viimasel hetkel teha ühe stardi, et näha, mis seisus tal lühirajal rinnuli on," selgitas Hein. "Seda enam, et kõik konkurendid selles uues ISL-i ujumisliigas saavad regulaarselt ujuda. Leidsime, et meil on kindlasti vaja üks start sellisel tasemel teha."

MK-sarjas on sel hooajal uus punktisüsteem, mis väärtustab nii kohta kui tulemuse taset. Iga sportlase kolm paremat tulemust liidetakse ning üldarvestuse 20 esimest teenivad igal etapil auhinnaraha alates 4000 dollarist. Berliinis vaid kahel alal võistelnud Jefimova näitas nii kõrget taset, et võinuks ka kokkuvõttes saavutada koha esikümnes, kuid viimase päeva startidest 50 meetris otsustati loobuda.

"Väga ei kripelda, sest ma läksingi sinna lihtsalt vaatama, kuidas mul praegu seis on. Põhilised võistlused - EM ja MM - on mul ees. Me ei läinud sinna mingite auhindade järgi ja kuna ma olen veel noor, käin praegu üheksandas klassis, siis esmaspäeval pidi juba kooli minema," tõdes Jefimova.

"Me ei tahtnud, et ta koolist puuduks. Me otsustasime algul kohe, et pühapäeval tuleme tagasi. Tagantjärgi olen küll mõelnud, et oleks võinud tegelikult ka pühapäeva ära ujuda," sõnas Hein.

Lühiraja maailmameistrivõistlused toimuvad detsembri keskel Abu Dhabis ning Euroopa meistrivõistlused Kaasanis algavad juba 2. novembril.

"Ma olen ka varasemates intervjuudes öelnud, et ma väga eesmärke ei ütle, kuna mul endal neid pole ja ma lähen lihtsalt nautima," kinnitas Jefimova. "Aga muidugi tahaks väga hästi ujuda ja isiklikke teha, aga mingit kindlat kohta või kindlat aega mul ei ole. Kõikide nende eesmärkidega praegu tegeleb mu treener. Pigem on vaja tema käest küsida."

"Eriti 100 rinnuliga on kindlasti, et finaali tahaks jõuda. Mida on olümpia ja kõik võistlused näidanud: kui sa finaalis oled, siis on medal kindlasti võimalik. Aga otseselt sellist eesmärki me endale võtnud ei ole praegu," lõpetas Hein.