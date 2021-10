Kalmer Musting: au meestele, tahtmine oli meil kõva

"Arvan, et kripeldama jääb see, et mingisugusesse pingesse sattusime. Kaunases ei suutnud me teisel poolajal oma mängu leida ja täna [laupäeval - toim.] esimene poolaeg oli ka väga närviline. Tegelikuses me oma võimeid täna 60 minuti jooksul välja ei toonud, aga au meestele, tahtmine oli meil kõva," rääkis Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Vastane mängis üliaktiivselt ja kaitses olid jõulised. Nende kaitsemäng rikkus meie mängu ja rünnakusüsteemi kõvasti. Kokkuvõtteks, oleme pääsenud kolmandasse ringi ja loodame head loosi ning edasipääsu ka järgmistesse ringidesse," lisas Musting.

Põlva Serviti kõige resultatiivsem mängija oli Tõnis Kase kaheksa väravaga. "Tegime kodus korraliku eeltöö ja kodumäng tuli paremini välja. Saime kiirusega väga hästi hakkama. Raiko Rudissaar sai koguaeg väga vabalt viskele. Võib mänguga rahule jääda, midagi hullu ei olnud," rääkis Kase.