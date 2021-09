Martin Allikvee lõpetab sportlaskarjääri

26-aastane Allikvee on 60-kordne Eesti meister ujumises ja 17 Eesti rekordi omanik. Olümpiamängudel on Allikvee osalenud kahel korral. Tokyos saavutas ta 200 meetri rinnuliujumises 25. koha.

2019. aastal Glasgows toimunud lühiraja Euroopa meistrivõistlustel jõudis ta finaali ning jäi seal kaheksandaks.

"Minu karjäär ujujana on lõppenud. Ujumine on mind väga palju õpetanud ning kasvatanud minust selle tugeva inimese, kes ma täna olen. See eluetapp pakkus mulle palju nii tõuse kui ka mõõnasid, aga rohkem ikka head, mida jään mäletama igavesti. Aitäh ujumine, see oli võimas," kirjutas Allikvee sotsiaalmeedias.