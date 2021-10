Läti eriolukorra tõttu jääb ära Pärnu Võrkpalliklubi mäng

Sel nädalavahetusel pidi Pärnu Võrkpalliklubi kohtuma Credit24 Meistriliiga raames Läti klubi VK BIOLARS/Jelgava MSG-ga. Kuna Lätis kuulutati COVID-19 ulatusliku leviku tõttu välja eriolukord, siis Credit24 Meistriliiga mänge lõunanaabrite klubidega sel nädalavahetusel ei mängita.

Samuti pidi nädalavahetusel toimuma ka Läti klubide RTU/Robežsardze/Jurmala ja VK BIOLARS/Jelgava MSG omavaheline kohtumine, mis jääb eriolukorra tõttu ära. Pärnu VK mängib laupäeval Leedu klubi Gargzdai Amber-Arlanga vastu, vahendab volley.ee

Pärnu meeskond on nädalavahetuse eel keerulises olukorras, sest viimases liigamängus sai raske jalavigastuse nurgaründaja Tony Tammiksaar. Lisaks Tammiksaarele on vigastustega kimpus ka Boriss Žukov ja 19-aastane Ivory Õuekallas. Samuti paraneb haigusest temporündaja Toms Švans.

"Tammiksaare asemele otsime uut meest, aga need asjad võtavad omajagu aega. Švansi loodan rivisse saada TalTechi mänguks. Leetu tuleb üks noor nurgamees veel kaasa. Kaks vahetusmeest meil seega on, aga tempod ja diagonaal saavad end väga kindlalt tunda, sest neile vahetusi pole. Samas kui taktikaliselt vaja midagi muuta, siis teine side on olemas," sõnas Avo Keel.

Pärnu järgmine vastane Gargzdai Amber-Arlanga juhib Credit24 Meistriliiga tabelit kuue punktiga. Sama palju punkte on ka Tartu Bigbankil. Jekabpilsi Luši, TalTech, Pärnu VK ja Tallinna Selver on kogunud kolm punkti.