Pärnu Võrkpalliklubi pidi tunnistama Leedu esiklubi paremust

Vigastustega kimpus Pärnu Võrkpalliklubi kaotas laupäeval Gargždai Amber-Arlangale 0:3 (18:25, 18:25, 20:25). Kõigest üheksa mängijaga kohtumisele läinud Pärnu proovis küll südikalt lõunanaabritele vastu astuda, ent pidi vaatamata sellele tunnistama vastate paremust.

Võitjate kõige resultatiivsem mängija oli Katinas Daumantas 18 punktiga. Lisaks sai Leedu klubi kirja kaheksa blokki ja lõi kokku üheksa ässa.

Pärnu VK parimana tõi Markus Uuskari 14 punkti, Boriss Žukov lisas 10 punkti ja Ivory Õuekallas sai kirja 8 punkti.

Credit24 Meistriliigas tõusis Gargždai tänu võidule esimesele kohale. Leedu klubi on kogunud 9 punkti, Tartu Bigbank on 6 punktiga teisel kohal. TalTech, Tallinna Selver ja Pärnu VK on kogunud 3 punkti.