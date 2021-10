Raske vigastus lõpetas Pärnu nurgaründaja hooaja

Tammiksaar sai raske vigastuse viimases geimi. Kannakõõluse täieliku rebendi tõttu teostati talle pühapäeval Pärnu haiglas kirurgiline operatsioon, pärast neljanädalast kipsravi võtab taastusravi aega vähemalt kuus kuud. See tähendab, et tema jaoks on hooaeg lõppenud, teatas Pärnu klubi enda pressiteates.

Tony Tammiksaare jalg peab neli nädalat kipsis olema. Autor/allikas: Pärnu VK

Mängus Selveri vastu oli Pärnu meeskonna edukaim rünnakul 16 punktiga (+12) ukrainlane Borys Zhukov, Markus Uuskari lisas 15 silma (+0). Pärnu vastuvõtt oli 55%, rünnakuid lahendati 31-protsendiliselt, blokipunkte koguti 10 ja servil löödi kaks ässa, eksiti 15 pallingul.

Võitjate resultatiivseimaks kerkis 18 punktiga (+10) Denis Losnikov, 17 punkti (+10) panustas Mihkel Nuut. Selveri vastuvõtt oli 52%, rünnak 46%, blokist saadi 12 ja servilt viis punkti (17 viga).