Avo Keel: lootsin suuremat tööd ja tähelepanu Läti võrkpalliliidu poolt

Võrkpallitreeneri Avo Keel leiab, et oleks tahtnud Läti võrkpalli alaliidu poolt saada suuremat tähelepanu ja tööd.

Lõppevale hooajale tagasi vaadates leiab teenekas võrkpallitreener Avo Keel, et Läti koondis oleks pärast Euroopa meistrivõistlusi pidanud Läti alaliidult rohkem tähelepanu saama, vahendab Betsafe.

"Nägime ülemusi ääretult vähe – kui võrdlen kahe riigi alaliidu presidenti, siis pole küsimustki. Sinna minnes lootsin suuremat tööd nende poolt. Mingi ametlik tänamine on vist plaanis, aga EM-ilt koju saabudes tegi meedia oma tööd ja sellega asi piirduski," ütles Keel ning lisas, et meeskonnal oleks seda huvi kindlasti vaja olnud.

Septembris Eestis toimunud võrkpalli EM-i finaalturniiri avamängus Läti koondise Eesti vastu võidule viinud Keele sõnul oli see ühe unistuse täitumine. "Vahet pole, kes vastane oleks olnud. Sattus Eesti ja eks see võidule vürtsi juurde annab," rääkis Keel.

Eesti võrkpalli hetkeseisust rääkides ütles Pärnu Võrkpalliklubi peatreener, et ainult nelja klubi olemasolek pole hea ning alaliit peaks rohkem keskenduma noortele.

"Ma pole noorte võrkpalli tundja ja puutun nendega vähe kokku, aga tüdrukuid on selgelt rohkem kui poisse. Äkki peaks föderatsioon selle peale mõtlema ning olema vähem koondise keskne – nende pärast pole vaja muret tunda," ütles Keel.

Eestis mängivatel võrkpalluritel on Keele arvates perspektiivi, aga vaja on pääseda välismaale mängima, sest kohalikul tasemel sellega ära ei ela. Kus on Keele hinnangul Eesti võrkpall kümne aasta pärast?

"Arvan, et koondisega ei ole asjad kehvasti – meeste omaga vähemalt. Klubide teemal ei ole tõenäoliselt pilt kõige parem", lisas Keel.

