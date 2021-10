Esiliigaklubi loodab Tartu Bigbanki karikavõistlustel üllatada

Tartu meeskond sai eelmisel hooajal karikavõistlustel hõbeda, kui finaalis kaotati 1:3 Tallinna Selverile. AB Premium/Rae vald eelmisel hooajal karikavõistlustel kaasa ei teinud.

Rae valla meeskond on esiliigas saanud kirja 3:2 võidu IMsport/Järvamaa üle, samuti 3:2 võidu Saaremaa vastu ning 2:3 kaotuse Estnor/Kiili meeskonnalt. Tabelis ollakse viie punktiga kaheksandad. AB Premium/Rae meeskonnas on mitu kogenud mängumeest nagu Kaarel Kais, Kristjan Jürima, samuti meistriliigakogemusega Karl Lilles.

Meeskonda juhendab Andris Õunpuu, kes ka mängijana üles antud. "Looan, et Tartu annab põhimeestele puhkust ja tuleb varudega. Siis suudame neid ehk üllatada. Meil on siin mitu meest vigastustega hädas, osa tõbised ka, aga proovime ikka rivisse saada nemad ka. Ja need, kes terved, on trennis usinasti harjutanud ja koormused ilusti ära kestnud," kommenteeris peatreener, kes selgi hooajal ise nii nurga- kui diagonaalründajana platsil käib. "Meie tugevuseks võibki pidada seda, et võime ehk tugevamaid üllatada."

Alar Rikbergi juhendatav Bigbank on sel hooajal saanud juba hea karastuse Meistrite liigas, lisaks on nad Credit24 Meistriliigas kahe võiduga esikohta jagamas.

"Läheme esimesele mängule suures osas varumeestega. Esiteks, kindlasti tahan anda puhkust neile, keda vaevavad väiksemad vigastused. Teiseks, ma ei võta Tallinnasse kaasa täiskoosseisu. Kolmandaks, loodan, et meie kvaliteedist piisab, sest me ei lähe veerandfinaalile vastu mängulise treeningu pealt. Meie selle nädala treeningplaan on koosnenud rasketest jõutrennidest ja võrkpallis oleme tegelenud ainult grupitrennides tehnikaga," ütles peatreener Alar Rikberg, viidates meeskonna väga tihedale mängugraafikule. "Loodan, et sellest piisab ja tagavaraks on meil teine mäng kodus. Juhul, kui avakohtumises midagi üllatavat juhtub, on mul aega pühapäevaks kiire vigade parandus teha."

Avamäng toimub 21. oktoobril ning korduskohtumine 24. oktoobril.