Netsile määrati vaktsineerimata Irvingu riietusruumi laskmise pärast 50 000 dollarit trahvi

New Yorgi seaduste kohaselt ei saa Irving mängida kodumängudes, kuna New Yorgis asuvatelt töötajatelt nõutakse koroona vastu vaktsineerimist. Kuigi linnapea Eric Adams leevendas sel kuul mõningaid vaktsiininõudeid, jättis ta erasektorile reeglid kehtima. NBA tervise- ja ohutusprotokollide kohaselt on meeskonnad kohustatud järgima kohalikke reegleid.

Irving käis mängul pealtvaatajana, istekohaga esireas. Netsi juhatus keeldus kommentaaridest, kuid Netsi ründaja Kevin Durant nimetas reeglit pärast mängu naeruväärseks. Ta kritiseeris ka linnapead. "Praegu on lihtsalt tunne, et keegi üritab teha avaldust või näidata oma autoriteeti," ütles Durant ajakirjanikele. "Kõik siin otsivad tähelepanu. Just seda ma tunnen, et linnapea tahab praegu - natuke tähelepanu," lisas ta.

Meeskonna 68 mängust on Irving mänginud vaid 18, osaliselt seetõttu, et mandaat keelab tal kodumängudes osaleda ja ta on keeldunud vaktsineerimisest. Võõrsilmängudes on Irving väljakule pääsenud. Vaid veel Toronto, kus mängib Raptors, on keelanud vaktsineerimata külalismängijatel võistlemise.

Ka NBA nõudis enne hooaega mängijatelt vaktsiinikohustust, kuid mängijate liit oli sellele vastu.