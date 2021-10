HC Tallinn lõi käed 23-aastase valgevenelase Brailoviga

Paremsisemise positsiooni mängiv 23-aastane Brailov tegi hooaja ettevalmistuse juulis ja augustis koos HC Tallinnaga kaasa, kuid pidi viimastel nädalatel viibima Valgevenes pikaaegset viisat oodates.

"Senise karjääri Valgevenes veetnud ja viimati Mogiljovi Mašekas mänginud Brailov täidab meeskonnas vasakukäelise tagaviskaja kohta, kes meil eelmisel hooajal üldse puudus. Eestist meil sellisel tasemel meest võtta polnud," lausus klubi eestvedaja Risto Lepp pressiteate vahendusel.

"Eelnevalt on sel kohal meil klubis mänginud nii Sergei Glinka, Sten Toomla ja Marko Slastinovski, kes kõik siis kas karjääri lõpetanud või siis väiksema koormusega teistes klubides edasi mängimas. Brailov tegi ametliku debüüdi eelmine nädal Turu IFK vastu."

"Kuna ta oli kuu Eestist eemal, siis läheb tal ilmselgelt veel aega nii võistkonnakaaslaste kui mängutempoga harjumiseks," jätkas Lepp. "Teises mõttes oli väga hea, et muidu vasakukäelised ääremängijad Jürgen Rooba ja Dmytro Turchenko said Brailovi puudumisel paremisisemise peal oma oskusi näidata ning tegid seda väga tublisti. Nii et valgevenelasele vahetuse andmisega saavad ka ääremängijad vajaduse korral hästi hakkama."

Brailovi esimest ametlikku kodumängu on võimalik juba näha laupäeval, kui HC Tallinn kohtub koduses Sõle Spordikeskuses kell 18.00 Soome meeste meistriliiga raames Helsinki IFK-ga ja pühapäeval samas kohas kell 15.00 Helsinki Dickeniga.