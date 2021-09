Kandimaa: loodame, et pisiasjad on ära parandatud, nüüd vaja suured korda teha

"Kui hästi me valmis oleme - seda näitavad esimesed mängud," lausus Tartu peatreener Toomas Kandimaa. "Mida meil uut? Leegionärid. Läksime kogenenumate meeste peale ja loodame, et nad selle noore võistkonnaga sobivad hästi kokku ja moodustavad hea sümbioosi."

Tänavune hooaeg on teine, kus Toomas Kandimaa on Tartu meeskonnas peatreeneri ametis ja tema kõrval tegutseb teise treenerina olümpiavõitja Tiit Sokk.

"Tiit on suurte kogemustega treener. Minul oli temalt väga hea asju õppida ja aru saada. Mängu sügavamalt poolt," kiitis Kandimaa.

"Ma arvan, et nüüd see hooaeg on juba poistel tuttav, mida neilt tahame. Eelmine aasta läks päris palju aega pisikeste asjade parandamiseks. Loodame, et pisikesed asjad on nüüd ära parandatud. Nüüd on vaja suured asjad korda teha."

Tartu Ülikool Maks ja Moorits meeskond koosneb peamiselt 17-22-aastastest noortest ja kolmest võõrleegionärist.

"Proffe on neli, aga paljud üliõpilased, kes saavad hommikused trennid kaasa teha, on ka olemas," jätkas Kandimaa. "Meil see päevast päeva varieerub, aga saame kaks korda päevas trenni teha."

Missugust mängu meeskonnalt ootad? "Peab olema targalt agressiivne nii rünnakul kui ka kaitses. Loodame, et sel aastal tuleb paremini välja."

Mullu Eesti-Läti liigas play-off'i ei pääsetud ja Eesti meistrivõistlustel jäädi kuuendaks.

"See aasta tuleb väga huvitav hooaeg. Paistab, et kõik on võidurelvastumisi korralikult teinud. Kui Cramo välja arvata, siis teised võistkonnad, kui mänguks läheb, siis kindlat võitjat öelda ei saa. Võidab see, kel sel päeval asjad paremini klapivad. Loodame, et neid päevi on meil palju."

Eesti -Läti liigat alustab Tartu tiim 2. oktoobril mängides Riias Läti Ülikooli vastu.