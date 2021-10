Eesti-Läti korvpalliliigas oli ainsa Eesti klubina võidukas TalTech

TalTechi spordihoones peetud kohtumises alistas kodumeeskond Läti klubi Valmiera Glass VIA tulemusega 78:76. TalTechi resultatiivseim oli 22 punktiga Mikk Jurkatamm, Tanel Sokk lisas 16 punkti ning Oliver Metsalu sai kirja 14 punkti ja hankis 10 lauapalli. Valmiera parimana viskas Janis Kaufmanis 24 punkti.

Tartu Ülikool Maks & Moorits kaotas Riias toimunud kohtumises Läti Ülikoolile tulemusega 77:80. Tartu parimana viskas Edmuns Elksnis 16 punkti, Emmanuel Wembi ja Hendrik Eelmäe said kirja 15 punkti. Läti Ülikooli parimana viskas Gustavs Kampuss 20 punkti.

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa hinnangul saadi Riiast valus kaotus. "Kokkuvõttes ei saanud me täna oma keskendumisega hakkama, tegime alguses eksimusi ja muutusime neist ebakindlaks. Pärast, kui juhtima saime, siis loodeti, et mäng tuleb kergemalt. Aga vastased olid tublid, võitlesid lõpuni ja tahtsid mingil määral rohkem. Väga valus kaotus lõpuks. Nüüd on järgmine mäng Pärnu vastu karikasarjas ja peame tänasest mängust omad järeldused tegema," sõnas Kandimaa.

Rapla Avis Utilitas jäi võõrsil 84:107 alla BK Ogrele. Rapla parimatena viskasid Markus Ruubel ja Sven Kaldre 15 punkti, Braylon Rayson skooris võitjate kasuks 18 punkti.

Rakvere Tarvas pidi tunnistama BK Liepaja 100:105 paremust. Kohtumise normaalaeg lõppes 81:81 seisul ning esimene lisaaeg jäi samuti 92:92 seisul viiki. Teisel lisaajal võttis BK Liepaja oma ja võitis kohtumise. Liepaja resultatiivseim oli Verners Kohs 32 punktiga, Rakvere eest viskas Kristen Kasemets 22 punkti ja Sten Saaremäel 20 punkti.