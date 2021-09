Eesti klubid alustasid Balti liigas võimsalt - kolm võitu kolmest

Klaipedas algas kohtumine vägagi agressiivselt, harva olid mõlemad meeskonnad platsil täiskoosseisus. Viljandi HC tegutses kaitses suurepäraselt ja pea ilmeksimatult realiseeriti kiirrünnakuid. Seitsmendal minutil viis Ott Varik mulgid juba 5:1 ette. Eduseisul 7:4 jäädi aga üheksaks minutiks "kuivale".

Viljandi võimas kaitse murdis tiitlikaitsja Dragunase

Väravavaht Rasmus Ots hoidis heade tõrjetega Viljandit mängus, kuid 20. minutil jõudis Dragunas viigini. Juhtima Viljandi kodumeeskonda ei lubanud, kiirete rünnakulahendustega rebiti jälle ette, kui Aleksander Pertelson tegi 12:9. Puhkepausile mindi eduseisul 12:11.

Viljandi tuli riietusruumist väga isukalt, nelja minutiga tehti 4:0 vahespurt ja kapten Kristjan Koovit viis külalised 17:12 juhtima. Kahel korral tuli Dragunas ühe värava kaugusele, kuid Viljandi tegutses kindlalt ning ikka ja jälle põgeneti nelja-viiega ette.

Mark Lõpp viskas 54. minutil mulgid 24:19 juhtima ning "draakonite" selgroog oli murtud. Lõpuvile märgistas Viljandi suurepärast 27:23 võitu Balti liiga tiitlikaitsja üle. Ott Varik viskas üleplatsimehena kümme väravat, Kristo Voika tabas kuus ja Pertelson kolm korda.

"Võõrsil on alati mõnus võita, aga Klaipedas oleme ennegi häid esitusi teinud – võib-olla meile see saal sobib. Tavaliselt on meil kohtumiste algused raskelt sujunud, aga täna saime suisa ideaalselt minema. Aga kiirelt tulnud edu andsime veel kiiremini käest," kommenteeris Viljandi peatreener Marko Koks.

"Võidu võti oli täna kindlasti meie kaitsetöö. Tegutsesime seal väga hästi ning tänu sellele saime ka palju kiireid ja lihtsaid väravaid. Teisel poolajal olime tähtsatel hetkedel vastasest kindlamad ja saime väärtusliku võidu," lisas Koks.

Meeskond tegi peatreener Jüri Lepale sünnipäevakingi ajaloolise võidu näol

Raasiku/Mistra läks Balti liiga avavõitu püüdma Läti klubi Ludza SK Latgolsi vastu ning alustas suurepäraselt – neli erinevat skoorijat ja eestlased said 4:1 juhtima. Paaril korral lubati vastane ühe värava kaugusele, enne kui vahet kasvatati. Hästi toimisid ääred Rauno Ausi ja Enrico Antoni esituses ning tagaliinist pommitas Rauno Kopli.

Aus tegi 25. minutil seisuks 15:10 ja vaheajaks oli Raasiku/Mistra ees 18:13. Teise pooltunni esimesed kümme minutit möödusid täielikult külaliste kontrolli all. Ludza sai kirja vaid ühe värava, samal ajal kui Anton, Aus ja Vladislav Naumenko tabasid seitse korda. Väravavaht Viktor Nikolajev saatis palli tühja puuri seisuks 21:14.

Kindlat edu hoidis Raasiku lõpuni ning tegi peatreener Jüri Lepale sünnipäevakingituse ajaloolise esimese Balti liiga võidu näol, tulemusega 33:23. Naumenko viskas seitse, Anton viis ning Aus ja Kopli neli väravat.

"Saime oma mängu hästi jooksma ning kuigi me ise võib-olla kõige paremat esitust ei teinud, polnud vastane täna liiga heast klassist. Kõik mehed said mänguaega ja võtavad kaasa vägagi positiivse emotsiooni," sõnas 63. sünnipäeva tähistav peatreener Lepp.

Kehra alistas hooaja esimeses kodumängus leedukad

Tänavuse hooaja esimeseks kodumänguks tuli HC Kehra/Horizon Pulp&Paperile külla Balti liigat kahe võiduga alustanud Alytuse Varsa-Stronglasas. Kodumeeskond oli algul hädas nii kaitses kui ka rünnakul ning 17. minutil oldi juba 6:10 taga.

Siis saadi kaitse pidama ja Mikola Naum tegi hiilgavat tõrjetööd. Rünnakulgi tuli õnnestumisi ning viis minutit hiljem tõi Tanel Vilks tabloole 10:10 viigi. Poolteist minutit tuli aga neljakesi platsil olla ning vastased said 13:10 juhtima.

Poolaja lõpp kuulus täielikult Kehrale, leedukate võrku saadeti viis vastuseta palli ning Sergio-Silver Kreegimaa täpsest viskest mindi puhkama eduseisul 15:13. Kehralased jätkasid pärast pausi sealt, kus pooleli jäädi ning õnnestumisi tuli nii positsiooni- kui ka kiirrünnakutest.

Kreegimaa tegi 40. minutil juba 20:15 ja seejärel tõrjus Naum vastaste karistusviske, aga ikkagi jooksis rünnak siis veidi kinni. Kümme minutit hiljem jõudis Varsa-Stronglasas 21:21 viigini, aga kaks Mamporia pommviset aitasid viis minutit enne lõppu Kehra 25:22 ette.

Kolme järjestikuse tabamuse abil võrdsustasid leedukad jälle mänguseisu, aga Mamporia, Kreegimaa ja Naum olid võtmefiguurideks 27:25 võidu vormistamisel. Mamporia tabas seitse, Danil Gumjanov kuus, Kreegimaa neli ja sünnipäevalaps Indrek Normak kolm korda.