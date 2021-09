Viimsiga liitunud Veideman: ma ei arva, et oleksin sammu tagasi teinud

Meeskonna eesmärkidest rääkides jäi ta üldsõnaliseks. "Kõigepealt vaatame hooajaeelsed mängud ja siis seda, mis seisus oleme. Kui pikas perspektiivis vaadata, siis ma ei hakka midagi lubama, aga ütleme nii, et me läheme ikkagi võitlema," ütles Veideman.

Oktoobri alguses 30-aastaseks saav Veideman on varem esindanud mitmeid teisi Eesti klubisid, sealjuures ka Kalev/Cramot ja TÜ/Rocki, samuti mänginud välismaal Itaalias ja Saksamaal. Kodumaale naasmine ja uude võistkonda siirdumine profikarjääri ei lõpeta.

"Ma isiklikult ei näe, et ma oleks mingisugust sammu sellega tagasi teinud. Organisatsioon töötab, vajalikud asjad on olemas. Miks mitte seal proovida?" küsis Veideman. "Iga päev kaks treeningut. Eks siis ole näha, kui hooaeg pihta hakkab, et kuidas siis treeningud pihta hakkavad."

Algavast Eesti-Läti liigast loodab ta palju. "Ma arvan, et see aasta saab see asi väga kihvt olema. Võistkondadel on ägedaid nimesid. Ei ole ainult see, et top kaks-kolm ja ülejäänud on mudaliiga. Ma arvan, et saab tulema põnev hooaeg."

Pealtvaatajatest rääkides loodab Veideman kõigepealt, et rahvas lastakse saali. "Teiseks... meil kõige suurem saal ei ole. kui see rahvast täis tuleb, võib olla omamoodi karukoobas. Ma arvan, et vastastel võib olla seal päris raske mängida."

Eesti-Läti liiga algab Viimsi jaoks 3. oktoobril kodumänguga Tallinna Kalevi vastu. Neli päeva hiljem sõidetakse külla Kalev/Cramole ja 10. oktoobril võõrustatakse Ventspilsi.