Hyundai piloot Dani Sordo: ma ei tea veel, mis ma järgmine hooaeg teen

38-aastane Sordo on Hyundais olnud alates 2014. aastast ning sel hooajal jagab ta kolmandat i20 Coupe masinat Craig Breeniga.

Tema tulevik järgmisel hooaja osas on veel lahtine, sest Hyundai meeskonna juhi Andrea Adamo sõnul ei ole veel otsustatud, kas jätkata kolmanda auto jagamist kahe sõitja vahel või paigutada ka sinna kindel sõitja. Hyundail on uueks hooajaks leping sõlmitud Ott Tänaku ja Thierry Neuville'iga ehk üks auto on uueks hooajaks juhita.

Sordo kinnitas, et uueks hooajaks tal veel plaani pole.

"Ma ei tea veel, mis ma edasi teen," vastas Sordo uue hooaja kohta.

"Ma keskendun praegu rallidele, mis on tulemas. Need on meile väga olulised, aga pärast seda võtan aega, et teha otsuseid edasise osas. Kui ma midagi teen, siis see on jätkuvalt valitud etappidel."

Sel hooajal Sordoga kolmandat autot jagavat Breeni seostatakse üleminekuga M-Sporti.

Breen soovib järgmisel aastal võistelda terve hooaja ja Hyundai pealik Andrea Adamo kinnitas, et tema meeskond seda Breenile võimaldada ei saa.

Adamo ütles, et peab Sordoga läbirääkimisi ja eelmisel kuul vihjas ta, et Hyundai WRC2 piloot Oliver Solberg võib hakata Sordoga kolmandat autot jagama.