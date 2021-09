Avo Keel ei jätka Läti võrkpallikoondise peatreenerina

Läti võrkpallikoondise võrkpalli EM-finaalturniiril kaheksandikfinaalidesse juhendanud Avo Keel on otsustanud ameti pärast nelja hooaega maha panna.

"Jah, see oli mu soov. Olen seda ametit pidanud neli aastat ja kui Läti koondis tahab edasi areneda, on neil vaja teistsugust peatreenerit, kellel oleks uued ideed ja energia," ütles Keel ERR-i venekeelsele portaalile rus.err.ee. Keel lisas, et treeneri vahetamine oleks hea mõte, sest siis tekiks mängijatel suurem soov end heast küljest näidata.

Kümme aastat Eesti võrkpallikoondise peatreenerina veetnud Keel ütles, et tal oli Läti koondisega leping EM-i lõpuni. "Ja pärast seda pidi Läti võrkpalliliit otsuse tegema. Et seda otsust kiirendada, teatasin liidule oma soovist lahkuda. Andsin Läti koondisele kõik, mis mul oli," lisas treener.

58-aastane treener jätkab Pärnu võrkpallimeeskonna juhendajana.

Avo Keel võttis Läti võrkpallikoondise peatreenerina üle 2017. aasta sügisel ning juhendas meeskonna 26-aastase vahe järel taas Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Saku Suurhallis toimunud alagrupiturniiri avamängus alistas Läti Eesti ning seejärel kaotati enda järgmised mängud Horvaatia, Slovakkia, Saksamaa ja Prantsusmaa vastu.

Läti koondis kohtus EM-i kaheksandikfinaalides Itaalia koondisega, kes nad 3:0 (25:14, 25:13, 25:16) konkurentsist lülitas.