Joshua: poks vajab matši minu ja Fury vahel

Briti raskekaalu poksija Anthony Joshua ütles, et kauaoodatud matš tema ja kaasmaalase Tyson Fury vahel on midagi, mis ta tunneb, et peab enda karjääri jooksul ära tegema.

Joshua on WBO, WBA ja IBF organisatsioonide raskekaaluvöö hoidja ning kohtub 25. septembril Londonis ukrainlase Oleksandr Usykuga. Watfordis sündinud raskekaalu tšempion ütles BBC-le, et loodab enda järgmisest matšist kauaoodatud kohtumist Furyga, kes on WBC tiitlivöö hoidja.

"Kas vajan Tyson Furyt enda saldole? Vajan seda," ütles Joshua. "Võitled heade võitlejatega ja nad toovad sinust parima välja."

Absoluutset raskekaaluklassi tšempionit seletav matš oli suve vältel planeeritud, kuid erinevad seigad peatasid selle idee. Joshua ütles, et ei anna matši toimumise osas alla. "Poks vajab seda," ütles britt.

14. mail teatati, et Briti raskekaalu poksijad Tyson Fury ja Anthony Joshua on kokku leppinud toimumisaja nende kauaoodatud matšile, et seletada alates 2000. aastast esmakordselt välja kaaluklassi absoluutne tšempion.

Neli päeva hiljem selgus aga, et Ameerika Ühendriikides peetud kohtuprotsessis otsustati, et raskekaalu poksija Tyson Fury peab enne 15. septembrit poksima kolmandat korda Deontay Wilderiga. Triloogia toimub 9. oktoobril Las Vegases.

Joshua ning Fury on kokku leppinud kahes kauaoodatud poksimatšis, mille eesmärk on selgitada välja esimene absoluutne tšempion raskekaaluklassis pärast 2000. aastat, kui selleks krooniti Lennox Lewis. Pärast teda on tiitlid olnud jagatud erinevate organisatsioonide vahel, kuid matšiks paneks Joshua välja WBO, WBA ja IBF tiitlid, Fury tuleks omalt poolt kohtumisse WBC tiitlivööga.