Lahing Joshua ning Fury vahel jääb ootama viimase triloogiat Wilderiga

Kuigi Briti raskekaalu poksijad Tyson Fury ja Anthony Joshua sõlmisid kokkuleppe, et peavad oma kauaoodatud lahingu augustis, on Fury kohustatud poksima kolmandat korda Deontay Wilderiga, mistõttu lükkub lahing Fury ja Joshua vahel tulevikku.

Pärast keerulist kohtuprotsessi, kus määrati, et Briti poksija Tyson Fury peab lõpetama lepinguliselt kokku lepitud triloogia Deontay Wilderiga, on kaks meest kokku leppinud, et nende kolmas lahing toimub 24. juulil Las Vegases.

Esialgselt pidi meeste kolmas matš toimuma eelmisel aastal, kuid koroonaviiruse tõttu lükkas Fury kohtumise edasi ning lõpuks teatas, et liigub Wilderi triloogiast edasi.

Fury ning Wilder poksisid esimest korda 2018. aasta detsembris, kui raskekaallaste heitlus viigiks hinnati. Nende korduskohtumine toimus 2020. aasta veebruaris, kui Fury seitsmendas raundis domineerivalt matši tehnilise nokaudiga lõpetas.

Eelmisel reedel teatati, et Briti raskekaalu poksijad Tyson Fury ja Anthony Joshua on kokku leppinud toimumisaja nende kauaoodatud matšile, et seletada alates 2000. aastast esmakordselt välja kaaluklassi absoluutne tšempion.

Käesoleva nädala teisipäeval aga selgu, et Ameerika Ühendriikides peetud kohtuprotsessis otsustati, et raskekaalu poksija Tyson Fury peab enne 15. septembrit poksima kolmandat korda Deontay Wilderiga.

Enne kui Fury ja Joshua poksiringi jõudnud, pidasid mehed käesoleva nädala kolmapäeval maha lahingu sotsiaalmeedias, kus Joshua väitis, et Fury on "poksi alt vedanud" ja kasutanud Joshua nime, et kuulsamaks saama. Fury vastas sellele väljakutsega ilma kinnasteta matši pidama.

Joshua ning Fury on kokku leppinud kahes poksimatšis, mille eesmärk on selgitada välja esimene absoluutne tšempion raskekaaluklassis pärast 2000. aastat, kui selleks krooniti Lennox Lewis. Pärast teda on tiitlid olnud jagatud erinevate organisatsioonide vahel, kuid 14. augustil toimuvaks matšiks paneb Joshua joonele WBO, WBA ja IBF tiitlid, Fury tuleb omalt poolt kohtumisse WBC tiitlivööga.