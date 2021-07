Tyson Fury andis positiivse koroonaproovi, matš Wilderiga lükkub edasi

Triloogia raskekaalu poksijate Tyson Fury ja Deontay Wilderi vahel peab veelgi ootama, sest britist tiitlihoidja Fury andis neljapäeval positiivse koroonaproovi. Kindlat kuupäeva meeste kolmandaks kohtumiseks kinnitatud ei ole, kuid tõenäoliselt jääb see sügisesse.

Fury meeskonnast öeldi BBC-le, et WBC raskekaaluvöö hoidja on väga frustreeritud ning et tõenäoliselt lükkub matš oktoobrisse. WBC kinnitas, et matš lükatakse edasi ning lõplik otsus pannakse paika reedel.

Pärast keerulist kohtuprotsessi, kus määrati, et Briti poksija Tyson Fury peab lõpetama lepinguliselt kokku lepitud triloogia Deontay Wilderiga, on kaks meest kokku leppinud, et nende kolmas lahing toimub 24. juulil Las Vegases.

Esialgselt pidi meeste kolmas matš toimuma eelmisel aastal, kuid koroonaviiruse tõttu lükkas Fury kohtumise edasi ning lõpuks teatas, et liigub Wilderi triloogiast edasi.

Fury ning Wilder poksisid esimest korda 2018. aasta detsembris, kui raskekaallaste heitlus viigiks hinnati. Nende korduskohtumine toimus 2020. aasta veebruaris, kui Fury seitsmendas raundis domineerivalt matši tehnilise nokaudiga lõpetas.

14. mail teatati, et Briti raskekaalu poksijad Tyson Fury ja Anthony Joshua on kokku leppinud toimumisaja nende kauaoodatud matšile, et seletada alates 2000. aastast esmakordselt välja kaaluklassi absoluutne tšempion.

Neli päeva hiljem selgus aga, et Ameerika Ühendriikides peetud kohtuprotsessis otsustati, et raskekaalu poksija Tyson Fury peab enne 15. septembrit poksima kolmandat korda Deontay Wilderiga.

Joshua ning Fury on kokku leppinud kahes kauaoodatud poksimatšis, mille eesmärk on selgitada välja esimene absoluutne tšempion raskekaaluklassis pärast 2000. aastat, kui selleks krooniti Lennox Lewis. Pärast teda on tiitlid olnud jagatud erinevate organisatsioonide vahel, kuid 14. augustil toimuvaks matšiks paneb Joshua joonele WBO, WBA ja IBF tiitlid, Fury tuleb omalt poolt kohtumisse WBC tiitlivööga.