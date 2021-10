Joshua soovib korduskohtumist Ussõki vastu

Septembris Oleksandr Ussõkile kaotanud ning WBO, WBA ja IBF meistrivööst ilma jäänud Anthony Joshua esindaja Eddie Hearn avaldas, et Joshua soovib ukrainlasega uuesti vastamisi minna, vahendab BBC.

Hearn kinnitas laupäeva õhtul, et Joshua on rakendanud esimese matši eel sõlmitud klauselit, mis põhimõtteliselt kindlustab, et kahe raskekaalu poksija vahel tuleb korduskohtumine.

"Joshua on valmis taas võitlema. Ta juba treenib ning täna [laupäeval - toim.] otsustas ta kasutada vastavat klauselit, mis kinnitab kordusmatši Ussõki vastu," rääkis Hearn.

"Loodetavasti saab Joshuast kolmekordne raskekaalu meister. Ma arvan, et kõige varem toimub matš märtsis," lisas Hearn.

34-aastane Ussõk alistas septembris kohtunike häältega 117:112, 116:112, 115:113 Joshua ja on oma karjääri jooksul võitnud kõik 19 peetud matši. Anthony Joshua võttis Ussõki vastu oma karjääri teise kaotuse. Varasemalt on Joshua kaotanud Andy Ruizile.