Kauaoodatud lahing Joshua ning Fury vahel sai toimumisaja

Briti raskekaalu poksijad Tyson Fury ja Anthony Joshua on jõudnud kokkuleppele, et nende kauaoodatud kohtumine, kus selgitatakse välja raskekaalu absoluutne tšempion, toimub 14. augustil Saudi Araabias.

Kaks rivaalitsevat, kuid mitte kunagi poksiringis kohtunud raskekaallast kohtuvad Saudi Araabias, teatas Joshua promootor Eddie Hearn. "Saudi plaan on, et lubada ka rahvusvahelisi reisijaid. Kui pandeemia lubab, siis loodan, et Augustis on meil võimalus reisida Saudi Araabiasse selle matši jaoks," ütles Hearn.

Joshua ning Fury on kokku leppinud kahes poksimatšis, mille eesmärk on selgitada välja esimene absoluutne tšempion raskekaaluklassis pärast 2000. aastat, kui selleks krooniti Lennox Lewis. Pärast teda on tiitlid olnud jagatud erinevate organisatsioonide vahel, kuid 14. augustil toimuvaks matšiks paneb Joshua joonele WBO, WBA ja IBF tiitlid, Fury tuleb omalt poolt kohtumisse WBC tiitlivööga.

Anthony Joshua on karjääri jooksul pidanud 25 matši, millest on ta võitjana välja tulnud 24 korral, neist 22 on nokautid. Tema üks kaotus pärineb 2018. aasta detsembrist, mil mehhiklane Andy Ruiz Jr. alistas Joshua šokeeriva seitsmenda raundi nokaudiga. Joshua võttis Ruizilt aasta hiljem tiitlivöö domineeriva matšiga tagasi ning viimati võitles britt eelmise aasta detsembris, kui ta alistas bulgaarlase Kubrat Pulevi.

Tyson Fury on oma karjääris 31 peetud matšist võitnud 30, neist 21 nokaudi kaudu. Kuigi Fury ei ole karjääris kunagi kaotanud, on tema arvel üks vastuoluline viik, mille mees teenis tulises võitluses ameeriklase Deontay Wilderi vastu 2018. aasta detsembris. Fury ja Wilder kohtusid taas 2020. aasta veebruaris, mil Furyl õnnestus ameeriklane seitsmendas raundis kindlalt alistada.