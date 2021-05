Fury kordusmatš Wilderiga seab oodatud kohtumise Joshuaga küsimärgi alla

Ameerika Ühendriikides peetud kohtuprotsessis otsustati, et raskekaalu poksija Tyson Fury peab enne 15. septembrit poksima kolmandat korda Deontay Wilderiga. See omakorda seab küsimärgi alla juba augustiks kokku lepitud kohtumise Fury ja Anthony Joshua vahel.

Eelmisel reedel teatati, et Briti raskekaalu poksijad Tyson Fury ja Anthony Joshua on jõudnud kokkuleppele, et nende kauaoodatud kohtumine, kus selgitatakse välja raskekaalu absoluutne tšempion, toimub 14. augustil Saudi Araabias.

Kuid esmaspäeval tehtud kohtuotsus määras, et Fury peab lepingus seatud tingimuste kohaselt kohtuma veel kolmandat korda Ameeriklasest raskekaallase Deontay Wilderiga, kelle Fury eelmise aasta veebruaris alistas.

Esialgselt pidi meeste kolmas matš toimuma eelmisel aastal, kuid koroonaviiruse tõttu lükkas Fury kohtumise edasi ning lõpuks teatas, et liigub Wilderi triloogiast edasi.

Joshua ning Fury on kokku leppinud kahes poksimatšis, mille eesmärk on selgitada välja esimene absoluutne tšempion raskekaaluklassis pärast 2000. aastat, kui selleks krooniti Lennox Lewis. Pärast teda on tiitlid olnud jagatud erinevate organisatsioonide vahel, kuid 14. augustil toimuvaks matšiks paneb Joshua joonele WBO, WBA ja IBF tiitlid, Fury tuleb omalt poolt kohtumisse WBC tiitlivööga.