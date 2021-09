Kitsing: oleme järjest rohkem kokku kasvanud

Ilusas võidumängus 11 punktiga panustanud Kristjan Kitsing ütles, et sellisel tasemel ei saa olla valmis selleks, et suur võit tuleb. "Eks see võit tuleb, nagu tuleb. Läksime valmistunult peale ja teadsime, mida nad hästi ja halvasti teevad. Kasutasime need asjad täna ära ja lõpp läks nii," ütles Kitsing ERR-ile.

Ta lisas, et meeskond on leidnud ühise hingamise. "Oleme järjest rohkem kokku kasvanud ja üksteist leidma hakanud ja see läheb järjest paremaks. Täna (esmaspäeval - toim) see toimis hästi, kõik võitlesid ja oli väga meeldiv vaadata," ütles ääremängija.

Kitsing ütles, et tal on olnud pikk mängupaus, sest eelmise hooaja teise pool jäi täielikult vahele. "Mängunälg oli suur ja mängutunnetus minu puhul on veidi kehvavõitu, loodan, et see tuleb varsti tagasi ja läheb järjest paremaks," ütles mängija enda hetkevormi kohta.

Ta lisas, et meeskonna eesmärk Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril peaks kindlasti olema edasi pääseda, samuti loodab Kitsing VTB Ühisliigas play-off'i jõuda.

Järgmine mäng on Kalev/Cramo jaoks kvalifikatsiooniturniiri poolfinaal ning toimub Saku suurhallis kolmapäeval, kus minnakse vastamisi Montenegro klubi Monar Bariga.