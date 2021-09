Kalev/Cramo võitis Meistrite liigas kindlalt

Kalev/Cramo sai Lissabon Sportingust kindlalt jagu ning võitis skooriga 86:69.

Algus oli Kalev/Cramo jaoks raske ning esimese korvi viskamiseks läks aega 3.03. Edasi võideti juba avaveerand 20:18. Veerandaja lõpus viskas Kregor Herbert kaks kolmest, mis viisid Kalev/Cramo juhtima. Kalevi viskeprontsent oli avaveerandil väljakult 43,3 (30/13), külalistel 33,3 (33/11). Kalev jäi lauapallides Sportingule peale 23:18. Sportingu kasuks tõi Travante Willams 11 punkti, Diogo Ventura lisas kuus.

Poolajal läks Kalev/Cramo pausile kindlas eduseisus 42:27. Avapoolajal käis Kalevi poolt platsil kümme meest, vaid Georg Kask ja Tanel Kurbas ei saanud esimesel poolajal mängida. Resultatiivseim oli mängijatest Kamari Murphy seitsme punktiga, Kregor Hermet viskas kuus punkti, Kristjan Kitsing, Davion Berry ja Silas Melson lisasid viis punkti.

Kalev/Cramo võitis ka kolmanda veerandaja kindlalt 65:41.

Viimane veerandaeg Kalevi võidus kahtlust ei tekkinud ning mäng võideti 86:69. Parimad mängija Kalevi poolelt olid 15 silmaga Murphy. Lewis ja Hermet lisasid 12, Kitsing 11, Berry kümme, Melson üheksa silma.

Järgmine mäng on Kalev/Cramo jaoks kvalifikatsiooniturniiri poolfinaal ning toimub Saku suurhallis kolmapäeval, kus minnakse vastamisi Monar Bariga.

Enne mängu:

Kalev alustab viisikuga: JeQuan Lewis, Davion Berry, Martin Dorbek, Kristjan Kitsing, Kamari Murphy.

BC Kalev/Cramo alustab ka uut hooaega lätlase Roberts Štelmahersi juhendamisel. Eesti mängijatest on klubis tagasi Kristjan Kitsing. Kõik leegionärid on mullusega võrreldes vahetunud ning uuenenud tiimis on neli ameeriklast ja kaks lätlast.

Sporting CP on üheksakordne Portugali meister, kes tuli üle 39 aasta taas oma riigi tšempioniks..

Võidu korral mängitakse kolmapäeval poolfinaalis Montenegro hõbeda Mornar Bariga. Ja kui see mäng võidetakse, siis ootab Kalev/Cramot finaalis kas sakslaste Bamberg, leedulaste Juventus või austerlaste Kapfenberg. Vaid kvalifikatsiooniturniiri võitja pääseb edasi põhiturniirile.

Algav hooaeg on FIBA Meistrite liigas kuues ja liigas osaleb uuel hooajal kokku 52 meeskonda 30 riigist.

BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok ütles, et hea soorituse korral on klubi väga heas löögihoos.

Mäng algab Saku suurhallis kell 20.00.

Esimeses veerandfinaalis võitis Utena Juventus (Leedu) 90:68 Kapfenbergi (Austria).