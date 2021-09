Eesti parim naiskäsipallur vahetab klubi

Eesti parim naiskäsipallur Alina Molkova andis sotsiaalmeedias teada, et lahkub Luksembrugi klubi CHEV Dierkrichi juurest.

Kaks aastat tagasi Dierkrichiga liitunud Molkova tuli mõlemad aastad järjest klubiga Luksemburgi meitriks ning teenis parima väravaküti auhinna.

Molkov kirjutas, et oleks soovinud, et asjad oleksid klubiga lõppenud teistmoodi, aga ta on väga tänulik klubile võimaluse eest.

Veel ei ole teada, kus SK Reval-Spordi kasvandiku karjääri jätkab.